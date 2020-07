Aretirali četverico, ki je kradla onkološka zdravila v Trstu

Tržaški policisti in karabinjerji so s skupnimi močmi aretirali četverico – tri moške in eno žensko – ki so februarja lani v tržaški glavni bolnišnici ukradli onkološka zdravila v skupni vrednosti 400.000 evrov. Prijeli so jih v Neaplju in bližnjem kraju Melito di Napoli, kjer vsi štirje tudi živijo. Ozadje in podrobnosti preiskave, ki jo je vodil preiskovalni sodnik Federico Frezza, so danes dopoldne orisali na tržaški kvesturi.

Ta je bila vsekakor tesno povezana s preiskavo v Cremoni, kjer so septembra lani razkrinkali mrežo nezakonitega razpečevanja zdravil. Vodila jo je skupina egipčanskih državljanov, ki je ukradeno blago nato preprodajala v Egipt, Turčijo in Francijo. Tej je četverica prodala tudi v Trstu ukradena protitumorna zdravila. Frezza je pojasnil, da so od prodaje zaslužili le deset odstotkov nominalne vrednosti zdravil, kar se mu zdi še dodatno nepojmljivo. Nezakonito dejanje je namreč označil kot etično nesprejemljivo, ker ogroža tako zdravje pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici, kot tistih, ki zdravila kupijo na črnem trgu. Razpečevalci jih namreč ne uspejo hraniti v posebnih hladilnikih in ne uspejo zagotoviti vseh potrebnih pogojev za njihovo ohranitev.

Preiskovalci vsekakor še preverjajo, ali so aretirani vpleteni tudi v druge podobne tatvine, do katerih je prišlo v Trstu.