Aretirali moškega, ki je pred stolnico zabodel 25-letnika

Policija je aretirala moškega, ki je konec junija med prepirom na trgu pred stolnico pri Sv. Justu z nožem ranil 25-letnega moškega srbskega rodu. Preiskavo je vodilo tržaško tožilstvo v sodelovanju s kriminalisti. Po skoraj dvomesečni preiskavi so preiskovalci prišli do storilca, 21-letnega moškega dominikanskega porekla. Gre za starega znanca policije, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi družinskega nasilja, prepirov in upiranja silam javnega reda. Preiskovalci so ga v torek odkrili v prijateljevem stanovanju. Po izvedbi identifikacijskega postopka so ga odpeljali v koronejski zapor. Pred sodnikom se bo moral zagovarjati zaradi poskusa umora v oteževalnih okoliščinah.