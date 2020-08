Osebje tržaške policije je včeraj zjutraj postopalo v Ulici Sant’ Anastasio, kjer je 21-letni državljan Maroka kričal in metal kamenje v mimoidoče osebe in avtomobile. Policisti so razgreteža, ki je trdil, da je državljan Pakistana, odvedli na kvesturo in prijavili. Maročan, ki si je v preteklosti prislužil številne odrede za izgon, je osumljen kaznivih dejanj povzročanja škode, metanja nevarnih predmetov, poškodovanja oseb in izdajanja lažne identitete.