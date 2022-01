Aretirali razpečevalca drog na Krasu

Tržaška lokalna policija je pod vodstvom državnega tožilstva pred dvema letoma začela razbijati mrežo prekupčevalcev mamil, dejavno na Krasu in v Tržiču. Tedaj so zaradi suma razpečevanja in posesti prepovedanih drog aretirali takrat 49-letnega Openca Deana Skerlavaja in 31-letnega Davideja Pola iz Tržiča, ki so ga zasačili, medtem ko se je od Skerlavaja vračal s 30 grami heroina in nekaj dozami marihuane. Opencu pa so v stanovanju našli skoraj 300 gramov prvega in 200 gramov drugega. Poleg tega so pri njem odkrili seznam vseh njegovih strank in dobaviteljev s telefonskimi številkami in pripisanimi denarnimi zneski.

Preko zaseženega seznama so od lanskega februarja na tržaškem Krasu začeli ustavljati različne ljudi, ki so jim zasegli heroin in kokain. Preiskovalci so ugotovili, da lahko droge povežejo s 45-letnim Tržičanom R. L., ki so ga skoraj vsak dan videli, kako se je odpravljal v Slovenijo, kjer se je srečeval z uživalci drog, ki so bili na Skerlavajevem seznamu. Zato so sklepali, da je hotel Tržičan nadomestiti Openca, ki je bil tačas v zaporu. Slednji je bil oktobra lani po skrajšanem postopku obsojen na tri leta zaporne kazni in 14 tisoč evrov denarne kazni.

Preiskovalci so tudi ugotovili, da je drugi del seznama uporabljal 50-letni D. P., ki stanuje v nekem kraškem naselju v tržaški občini. Tudi v tem primeru so lokalni policisti ustavili nekatere kupce s kokainom in te povezali s tržaškim razpečevalcem.V minulih tednih so lokalni policisti in karabinjerji pod vodstvom državnega tožilstva opravili več hišnih preiskav na tržaškem Krasu in v Tržiču, v katerih so odkrili narkotična in druga sredstva.

V hiši D. P.-ja so zasegli več kot 300 gramov marihuane, več zapakiranih odmerkov kokaina in heroina, nekaj gramov hašiša, ekstazi, opremo, ki jo je potreboval za predelavo drog, in nekaj sto evrov, za katere domnevajo, da je šlo za izkupiček nezakonite dejavnosti.

Preiskava se je končala z aretacijo moškega, ki so ga preiskovali zaradi suma kaznivega dejanja preprodaje mamil.V času skupne preiskave, ki jo je koordiniralo državno tožilstvo, so sodnim organom ovadili pet oseb zaradi kaznivega dejanja preprodaje različnih prepovedanih drog, ki so jih izsledili po zaslugi številnih opravljenih kontrol.