Aretirali razpečevalko heroina

V torek so tržaški policisti aretirali razpečevalko mamil, 34-letno Tržačanko, že znano silam javnega reda. Preiskovalci so v bližini njenega doma opazili sumljivo dogajanje in že znane obraze. Pri eni osebi so med pregledovanjem tudi odkrili dozo heroina.

Soglasno z državnim tožilstvom so policisti opravili preiskavo v stanovanju osumljenke in odkrili več manjših vrečk, v katerih so našli približno 17 gramov heroina, tehtnico, prazne vrečke, približno 300 evrov gotovine in beležko, v katero si je štiriintridesetletnica zapisovala svoje nezakonite posle. Policisti so žensko pridržali in kazensko ovadili.