Policisti so minuli četrtek na avtocestnem priključku pri Štivanu ustavili avtobus in aretirali 27-letnega maroškega državljana, ki se je vozil v Ljubljano. Ugotovili so, da je pobegnil iz hišnega pripora v Rimu, kjer je bil obsojen zaradi zalezovanja nekega dekleta. Namenjen pa je bil v Nemčijo. Odpeljali so ga na kvesturo, nato v goriški zapor. V tržaškem zaporu zaradi izrednega stanja ob potrjenih okužbah z novim koronavirusom namreč trenutno ne sprejemajo novih gostov.