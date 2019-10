Aretirali so ga s plenom v rokah

Tržaški karabinjerji so v ponedeljek zvečer na licu mesta aretirali moškega, ki je ukradel denar iz blagajne v supermarketu Despar v Ul. Carpineto. Pri tem je udaril in porinil blagajničarja.

Gre za 25-letnega Tržačana B.T., že znanega silam javnega reda. Malo pred večernim zaprtjem trgovine je pri blagajni nameraval plačati pijačo. Izkoristil pa je trenutek nepazljivosti blagajničarja in pobral denar iz blagajne. Blagajničar ga je skušal zadržati, moški ga je udaril in porinil ter pobegnil. Ravno tedaj so prispeli na kraj karabinjerji, ki so bili obveščeni o dogajanju. Moškega so aretirali, denar pa vrnili lastniku trgovine. Petindvajsetletnika so prepeljali v koronejski zapor, kjer je na razpolago sodni oblasti.