Aretirali štiri slovenske tihotapce

Redarji in policisti so v torek aretirali štiri slovenske državljane zaradi podpiranja nezakonitega priseljenstva. Organi reda so sporočili le začetnice in datume rojstva aretiranih: 32-letnega O. K., 38-letnega O. R., 27-letnega I. D. in starejšega, 52-letnega I. Š. Tihotapci so pripeljali čez mejo pet nezakonitih priseljencev iz Turčije.

Redarje so obvestili uslužbenci zasebnega zavarovanja, potem ko je njihovo pozornost pritegnila oseba temnejše polti, ki je izstopila iz nekega vozila. To isto vozilo so pa že opazili na hitri cesti blizu slovenske meje, medtem ko je sledilo drugim trem avtomobilom s slovensko registrsko tablico. Prihiteli so redarji in v istem kraju naleteli na dva turška državljana.

Odkrili so, da so pred njihovim prihodom še trije priseljenci pobegli in da so avtomobili s slovenskimi tablicami na cesti obdajali vozilo s priseljenci zato, da bi se to lažje izognilo ustavljanju policistov. Za ilegalno vkrcanje v Italijo turških državljanov so štirje Slovenci zahtevali od vsakega 500 evrov.