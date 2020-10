Aretirali štiri tihotapce ilegalnih prebežnikov

Tudi zaostritev omejevalnih ukrepov in ustavitev javnega življenja v Sloveniji nista zajezila pojava nezakonitega prehajanja državne meje med Italijo in Slovenijo. Dokaz je zadnja akcija mejne policije, ki je v sodelovanju z miljskim policijskim komisariatom aretirala kar dva para tihotapcev ilegalnih prebežnikov. Organi pregona so skupno prestregli kar 23 migrantov, med katerimi so prevladovali pakistanski državljani. Le en migrant je bil afganistanski državljan. V prvi skupini je bilo šest migrantov, ki so bili stlačeni v osebnem avtomobilu, v drugi pa 17 ilegalnih prebežnikov, ki so jih tihotapci prevažali v kombiju. Proti vsem štirim tihotapcem so vložili obtožnico zoper spodbujanje nezakonitega priseljevanja.