Policisti iz Milj so včeraj v jutranjih urah aretirali tihotapca ljudi. 25-letnega tujega državljana so predstavniki sil javnega reda presenetili, ko je s svojim kombijem zapeljal v gozdič nedaleč od središča Milj in tam zapustil skupino dvajsetih ilegalnih migrantov, med katerimi je bilo tudi nekaj mladoletnikov in ena ženska.

Med operacijo, ki jo je vodil namestnik tržaškega kvestorja Michele Vecchiet, so policisti uporabili poseben avtomobil za sledenje. Z njim so zalezovali tihotapčev kombi s tujo registrsko tablico in kolegom poročali o njegovih premikih. Nepridiprav ni pričakoval policistov, ki so ga presenetili, ko je odvažal migrante. Ti so bili zaradi vročega dne in dolge vožnje v kombiju iz Slovenije v Italijo že popolnoma izčrpani in dehidrirani. Policisti so jim takoj priskočili na pomoč in jim ponudili svežo vodo. Tihotapca so aretirali in ga odvedli na zaslišanje na policijsko postajo v Milje, na kar so ga pospremili v koronejski zapor. Osumljen je kaznivega dejanja tihotapljenja ilegalnih migrantov na državno ozemlje. Kombi so zasegli.

Kot je kvestura dala vedeti v tiskovnem sporočilu, je bila policijska akcija le del širše operacije, namenjene boju proti tihotapcem z ljudmi na slovensko-italijanski meji. Prve prijave na policijo so podali prebivalci Milj, ki so v zgodnji jutranjih urah opazovali sumljive kombije na mestnih ulicah. Državno tožilstvo v Trstu je nemudoma sprožilo preiskavo dogajanja. Policija ne izključuje dejstva, da je bil aretirani tihotapec del večje tolpe tihotapcev z ilegalnimi migranti.