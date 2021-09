Aretirali tihotapca z ljudmi

Policisti so včeraj popoldne na območju dolinske občine aretirali 32-letnega tihotapca z ljudmi. Predstavniki obmejne policije so opazili sumljiv avtomobil s slovensko registrsko tablico, za volanom je sedel srbski državljan D. P. Ko so ga poskušali ustaviti, da bi opravili pregled, je tihotapec pritisnil na plin in zbežal. Po krajšem zasledovanju je ubežnik trčil v avtomobil policije in se ustavil, v trku se k sreči nihče ni poškodoval. Predstavniki organov pregona so v vozilu našli štiri državljane Turčije med 21. in 34. letom, ki so brez dokumentov prečkali državno mejo. Vsi so izrazili prošnjo za azil; policisti so jih ovadili zaradi kršenja zakonika o migracijah in jim odredili zdravstveni pregled. Test na novi koronavirus je pokazal negativen rezultat.

Tihotapca so policisti odvedli v koronejski zapor, kjer ga je že zaslišal tožilec Federico Frezza. Osumljen je kaznivih dejanj spodbujanja ilegalnih migracij in upiranja javni osebi. Njegovo vozilo so zasegli. Do aretacije in pridržanja tihotapca je prišlo v okviru obširnejše policijske akcije za boj proti ilegalnim migracijam in trgovini z ljudmi na balkanski poti.