Aretirali ubežnika ter ovadili tatu in vinjenega voznika

Tržaški policisti so včeraj aretirali eno osebo, na prostosti pa ovadili še dve osebi. V popoldanskih urah so policisti iz Nabrežine v Bazovici v bližini državne meje prestregli avtobus, ki je bil namenjen v Albanijo. Med pregledom so ugotovili, da je bil zoper enega od potnikov izdan nalog za aretacijo. 43-letnega državljana Albanije, ki je poskušal zapustiti državno ozemlje, so odvedli v zapor v Ulico Coroneo.

Ovadbo pa si je danes ponoči na Opčinah zaradi vožnje pod vplivom alkohola prislužil tudi 26-letni tržaški občan. Policisti iz Devina so ga ustavili na cesti proti Bazovici, kjer je zapeljal iz cestišča, in mu odredili testiranje stopnje alkoholiziranosti. Alkotest je kaj kmalu pokazal, da je mladenič globoko pogledal v kozarec. Zaradi vožnje v vinjenem stanju si je prislužil ovadbo, zasegli so mu tudi vozniško dovoljenje.

Nazadnje so predstavniki organov pregona včeraj zvečer na trgu Città di Santos pred tržaškim Silosom zaradi kraje in nasilnega vedenja na prostosti ovadili 30-letnega državljanja Maroka. Moški je v marketu v Miramarskem drevoredu kupil pivo, v hlačah pa je imel skrito pločevinko energijske pijače, ki je ni poravnal na blagajni. Ko mu je varnostnik ukazal vrniti ukradeno blago, ga je nepridiprav boksnil v obraz, ga porinil in se oddaljil od trgovine. Osebje marketa je poklicalo na pomoč policijo, ki je tatu dvajset minut kasneje zasačila v bližini vhoda v staro pristanišče, ko je na tleh srebal pivo iz pločevinke. Policisti so 30-letnika odvedli na kvesturo, ga identificirali ter ga na prostosti ovadili tožilstvu.