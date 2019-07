Aretirali več ilegalnih prevoznikov

Tržaška policija je danes dopoldne zaključila širšo operacijo imenovano Altipiano Carsico, ki je privedla do aretacije številnih ilegalcev. Operacija se je sicer začela že junija lani, ko so policisti aretirali 37-letnega pakistanskega državljana M. A., ki je preko Slovenije pripeljal v Italijo 36 prebežnikov iz Pakistana. Prispeli so preko Balkanske poti.

Pri preiskavah je tržaška policija sodelovala z obmejno policijo ter z mobilnimi enotami iz Neaplja, Benetk, Trenta, Bergama, Milana in Trevisa.

Kompleksna policijska operacija se je zaključila s številnimi aretacijami. Pri Trevisu so za rešetke odpeljali 33-letnega pakistanskega državljana H. I. in 52-letnega Indijca S. P.: oba sta osumljena prevažanja ilegalcev čez državno mejo. V Neaplju pa je policija iz istega razloga aretirala 25-letnega Pakistanca z začetnicami A. R. A. M. U.. Vsi trije imajo redno dovoljenje za bivanje v Italiji.