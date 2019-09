Arhitekturna vizija Trga sv. Antona zavrnjena

Tržačani vidijo Trg sv. Antona kot zeleno oazo s fontano in starimi kamnitimi tlakovci iz peščenjaka. Arhitekturna vizija tržaškega biroja Bradaschia, ki je po naročilu Občine Trst pred časom pripravil štiri bolj ali manj podobne idejne projekte ureditve trga, jih ni prepričala. Svoje ocene so med 8. julijem in 8. avgustom podajali na participativni e-platformi, ki jo je na noge postavil Vittorio Sgueglia della Marra, vodja kabineta tržaškega župana Roberta Dipiazze.

Rezultate platforme je njen idejni snovatelj v družbi župana Dipiazze predstavil na srečanju z novinarji. Župan je uvodoma pohvalil vključevanje občanov in občank v načrtovanje mestnih trgov, saj je bilo v preteklosti na račun nekaterih tržaških trgov izrečenih veliko kritik. »Trg Vittorio Veneto, ki ga je projektiral Boris Podrecca, Trg Goldoni in openski Nanoški trg so najbolj očitni primeri trgov, na katere se Tržačani nikoli niso navadili. Pozdravljam zamisel, da se občane vključi v proces soodločanja,« je poudaril župan in pri tem dodal, da gre navsezadnje za skupne zadeve.