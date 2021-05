Arpa opozarja na cvetni prah »divje pomaranče«

V teh dneh se na Tržaškem povečuje koncentracija cvetnega prahu »divje pomaranče« ali maklure, opozarja Arpa. Gre za drevesa, ki so razširjena ob cestah ali v parkih. Pogosta so denimo na Frnedu, v Ul. Carnaro in v Ul. Eremo.

Maklura (Maclura pomifera) je sadež listnatega drevesa, ki izhaja iz Severne Amerike. Njegovo neobičajno prisotnost na Tržaškem gre pripisati dediščini anglo-ameriške prisotnosti v letih po koncu druge svetovne vojne, so zapisali. Drevesa pa so posadili zlasti za pogozdovanje parka Frneda, potem ko je bil med vojno uničen zaradi potrebe po lesu.