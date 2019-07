Arso razglasil oranžni alarm zaradi vročinskega vala

Arso je za Primorsko in jugozahodne predele Slovenije od danes do vključno petka razglasil oranžni alarm in opozarja, da bo predvsem na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije od torka do petka sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije, opozarja Arso. »Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore«, piše v opozorilu, ki ga je davi objavil Arso. »Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite«, zaključujejo pri Arsu.

Stanje bo v Furlaniji Julijski krajini podobno, toplotna obremenitev se bo povečala. Deželna meteorološka opazovalnica FJK opozarja, da bo jutri (sreda) in pojutrišnjem (četrtek) vremenski vpliv zaradi vročine obremenilen ob morju, zelo obremenilen v nižinah ter zmerno obremenilen na Kraški planoti.