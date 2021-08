Policisti so v soboto aretirali 47-letnega romunskega državljana, ki je bil na begu od leta 2008, ko ga je goriško sodišče obsodilo na dvoletno zaporno kazen zaradi preprodaje ukradenega blaga. Za njim pa se je tedaj izgubila vsakršna sled. Policisti so ga izsledili pri Fernetičih na kombiju, medtem ko je nameraval prečkati državno mejo. Moškega so prepeljali v tržaški zapor.