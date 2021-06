Asfaltiranje na Opčinah

Občina Trst obvešča, da se bodo v ponedeljek začela obsežna dela za asfaltiranje ulic na Opčinah, kar pomeni, da nekatere ulice bodo neprevozne. Če bo vreme prizanesljivo, bodo dela na Ulici dei Papaveri trajala tri dni (zapora prometa med 8. in 18. uro, dovoljen prehod le avtobusu), na Ulici dei Salici dva dni med 8. in 18. uro, na Ul. san Mauro - Trg San Tommaso prav tako dva dni med 8. in 18. uro, v ulicah della Pineta, Volpi in Campo Romano pa sedem dni (vožnja bo dovoljena le avtobusu in stanovalcem omenjenih ulic).