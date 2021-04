Asfaltiranje v zgoniški občini

Nekatere vasi v zgoniški občini so v zadnjem mesecu dočakale potreben »lepotni« poseg oz. asfaltiranje dotrajanega cestišča. Pri Saležu - Bajti, Gabrovcu, Zgoniku, Briščikih in Repniču je občinska uprava poskrbela za ureditev varnejšega in veliko bolj urejenega cestišča.

Da gre le za prvo tranšo del, je opozoril podžupan oziroma odbornik za promet in okolje Igor Černjava in dodal, da so bila vredna približno 150 tisoč evrov in so vključevala izključno asfaltiranje kakih 1700 linearnih metrov oz. približno 5000 kvadratnih metrov cestne površine.

Tačas je že v načrtovanju tudi druga faza del, ki ravno tako predvideva asfaltiranje občinskih cest. V teku enega leta bo tudi ta tranša del nared, ko bodo pač preučili vse potrebne lokacije in bo dokumentacija urejena, je pojasnil podžupan. Drugi tranši naj bi podobno namenili od 100 do 150 tisoč evrov. »V kratkem bomo poskrbeli tudi za ustrezno horizontalno signalizacijo, ki pa sodi v drugo postavko. Tudi to je v delu, da zaključimo celoto,« je dodal.