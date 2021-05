Ater do poenostavljenih postopkov

Kaj okenca za stike z javnostjo, visoki kupi dokumentov, telefonski klici in sporočila elektronske pošte. Prihodnost teče na visoko tehnoloških spletnih portalih, na katerih lahko s hitrim sosledjem klikov v par minutah prideš do konca še tako zapletenim preglavicam. V to smer pluje tržaška družba za neprofitna stanovanja Ater, ki je danes predstavila svojo novo spletno stran trieste.aterfvg.it.

Glavni cilj – tako predsednik tržaškega krila Ater Riccardo Novacco – je uporabnikom posredovati hitre, popolne in jasne informacije ter obenem poenostaviti dosedanji postopek, ko se na okencih in v pisarnah zglasi nepregledna vrsta posameznikov. Splet ne bo seveda popolnoma nadomestil ostalih oblik komuniciranja, bo pa pomenil pomembno oporo, je poudaril tudi Diego Antonini, predsednik deželnega podjetja Insiel, ki je pomagalo pri snovanju spletne strani. Največjo novost predstavlja razdelek za najemnike stanovanj, za katerega je treba imeti avtorizacijsko kodo Spid. Tu že poteka popis dohodkov za leto 2021, ki se bo predvidoma zaključil 30. septembra. V prihodnjih mesecih pa bodo vzpostavili še vrsto drugih storitev. Stanovalci bodo lahko denimo od doma naprošali za in sledili vzdrževanju stanovanj, pregledovali stanje plačil, natisnili položnice ali pa tudi plačevali preko povezave z aplikacijo Pagopa.