Avanti tutta! za varno plovbo po spletnih vodah

Dijaki slovenskih in italijanskih nižjih srednjih šol v devinsko-nabrežinski občini bodo s prihodnjim tednom na svojih šolskih klopeh našli lično brošurico Avanti tutta!, ki na prijeten, preprost in zelo jasen način mladim uporabnikom ponuja kopico koristnih nasvetov in namigov za varno brskanje po spletu. Pisano publikacijo, ki so jo tiskali v 450 izvodih, je s finančnim prispevkom Občine Devin-Nabrežina tiskala založba Quindici in včeraj je o njej tekla beseda v Nabrežini.

Da gre za projekt, ki se je rodil pred letom dni in si prizadeva, da bi bil mladim v pomoč med deskanjem po nepoznanih spletnih vodah, je pojasnil odbornik za šolstvo Stefano Battista. Mladi so namreč daleč najbolj navdušeni uporabniki spletnih vsebin, a hkrati tudi najbolj ranljivi, a se tega ne zavedajo. »Splet dovoljuje najbolj različne oblike komunikacije in prost dostop do informacij, pasti pa se skrivajo ob vsakem koraku in sam jih težko spoznaš, tako da je knjižica s pisanimi stripi nedvomno v pomoč.«

Najstniki mislijo, da vse vedo in se njim nič hudega ne more pripetiti, pa se motijo, je dodala županja Daniela Pallotta. »Vrata svojih domov odpirajo svetu, kar ni vedno dobro.«