Avgust ponuja filmske portrete štirih samosvojih, slavnih umetnic

Štiri ženske, ki so se z velikimi črkami zapisale v sodobno umetnost, bodo do konca avgusta spremljale obiskovalce Skladišča idej na tržaškem mestnem nabrežju. S filmskim nizom Video-ritratti di donne artiste se jim poklanja deželni zavod za kulturno dediščino ERPAC v sodelovanju s tržaško Hišo filma.

Dogajanje bodo uvedli v torek ob 18. uri s filmom The Artist is Present v režiji Matthewa Akersa iz leta 2012. Dokumentarec o življenju in delu znane srbske performerke Marine Abramović, ki s svojimi inštalacijami še naprej priteguje pozornost sveta, je produkcija ameriške televizijske hiše HBO. V četrtek, 18. avgusta, ob isti uri bodo predvajali film Frida Kahlo v režiiji Alia Raya. Zgodbo mehiške umetnice, prave svetovne ikone, so v celoti posneli v znani Casi Azul (Modri hiši) v Coyoacanu v Ciudad de Mexicu. Posnetki ponujajo gledalcem privilegiran pogled na pisana in živahna dela umetnice ter globoko analizo njene ustvarjalnosti.

V sredo, 24. avgusta, bo čas za revolucionarni pogled na svet s filmom o Mieli Reina v režiji Piera Pierija, ki se je s pomočjo prijateljev, sorodnikov in sodelavcev umetnice poglobil v revolucionarno umetniško obdobje.

Teden kasneje, v sredo, 31. avgusta, pa bodo na velikem platnu predvajali krajši film Mais ou est Leonor? v režiji Giampaola Penca (Videoest) in s sodelovanjem pred kratkim preminulega tržaškega pisatelja Corrada Premude. O Argentinki Leonor Fini, ki je svoje otroštvo preživela v Trstu in o njeni prisotnosti v glavnih krogih evropskega nadrealizma bosta po filmu spregovorila režiser in producentka Giuliana Cabri.