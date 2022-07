Avsenik združil godbo in ansambel

Sašo Avsenik, vnuk legendarnega Slavka Avsenika, je s svojim ansamblom velikokrat nastopil v zamejstvu. S slovensko godbo v Italiji pa je včeraj nastopal prvič. S pesmijo našo se je glasil naslov četrtkovega skupnega koncerta Godbenega društva Prosek in glasbenega sestava iz Begunj na Gorenjskem, v katerem igra delček proseške godbe. Narodnozabavno glasbo v svet ponosno nosita tudi klarinetist Tommy Budin in trobentač Denis Daneu. Prvi se je dolgo kalil v godbeni glasbeni šoli in občasno s Prosečani zaigral na bas kitaro. Daneu pa je več let igral v godbi in v njeni glasbeni šoli poučeval trobento. Kocert sta podprli Zveza slovenskih kulturnih društev in Zadružna kraška banka Trst Gorica.

Večer na prireditvenem prostoru na Balancu, ki sta ga povezovali godbenici Kim Furlan in Tina Renar, je uvedla domača godba pod vodstvom Iva Bašića, ki je publiko pospremila v pravo glasbeno potovanje. Sestavljale so ga skladbe Explorations, venček nizozemskih napevov Rhapsody from the Low Contries in Dakota, suita po sledeh ameriških domorodcev. Le še priredba za pihalni orkester Avsenikovega valčka Mi ga spet žingamo je bila na vrsti in že so na oder stopili dolgo pričakovani gostje, ki so nastopili z godbo. Če je bila Šuštarska nedelja v Tržiču poskočna in udarna, sta bili skladbi Ljubezen in hrepenenje ter Veter nosi pesem mojo kot nalašč za nežne duše. V prvem valčku je na pozavno solo občuteno zaigral mladi Franz Kerschbaumer, poslušalcem pa se je ob nežnem zvoku Budinovega klarineta v drugi pesmi kar naježila koža. Ko je zadonela še Denisova trobenta, je zaploskal do zadnjega kotička poln Balanc. »Avsenikova glasba ne živi le v muzeju. Živi in razvija se med glasbeniki, ljubitelji Avsenikovih viž, ne nazadnje k njeni popularnosti pripomore tudi svetovni splet,« je ob koncu koncerta razložil Sašo Avsenik.