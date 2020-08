Avstrija na Ponterošu

Ponteroš se je danes spremenil v trg Avstrije. Že tretje leto zapored namreč združenje Altamarea Eventi v sodelovanju s tržaško občino organizira dogodek, na katerem želijo predstaviti kulturo in tradicije Avstrije, ki je bila toliko let povezana s Trstom. Na odprtju dogodka je sodeloval podžupan Občine Trst Paolo Polidori.

Na Ponterošu bodo do nedelje stojnice, ki bodo ponujale tipično avstrijsko hrano, pa tudi ročno izdelane izdelke, v okviru avstrijske vasice. Kljub temu, da je praznik poimenovan »Trg Avstrije« in naj bi prikazoval avstrijsko kulturo, se med stojnicami znajdejo tudi take, ki ponujajo tipično italijansko hrano: med temi je na primer opaziti stojnico sicilske in piemontske tipične hrane.

Poleg stojnic so pripravili tudi kulturni program.