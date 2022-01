Na avtocestnem priključku se je ob 11.30 kakih dvesto metrov pred proseškim predorom v smeri Trsta avtomobil prevrnil na bok. Osebo, ki je bila za volanom in je bila poškodovana, so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče, gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter osebje družbe Anas.