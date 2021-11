Danes je okrog 9.45 voznik BMW-ja na cesti, ki povezuje Vižovlje in Mavhinje, izgubil nadzor nad avtomobilom, zaradi česar je zapeljal s cestišča in obvisel na zidku, ki razmejuje dvorišče neke hiše ob cesti. Voznik ni utrpel poškodb.

Prihiteli so gasilci z openske postaje in poskrbeli za varnost, ob teh pa še policisti, ki so ugotavljali potek nesreče. Avtomobil so odstranili s pomočjo avtovleke.