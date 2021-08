Avto se je prevrnil na streho

V Ul. Carnaro v Trstu se je danes malo pred 14.30 zgodila prometna nesreča, v kateri se je eden od vpletenih avtomobilov prevrnil na streho. Trenutno še ni veliko podatkov o točnih okoliščinah nesreče, ki jih preiskujejo pripadniki lokalne policije. Po prvih skopih informacijah naj bi avtomobil znamke Lancia Ypsilon prihajal iz mesta, ko naj bi iz nasprotne strani z veliko hitrostjo pridrvela alfa romeo giulietta, ki je medtem prehitela nekaj vozil. Ni jasno, če se ji je hotela voznica lancie izogniti ali naj bi giulietta oplazila v nasprotno smer vozeči avto, dejstvo pa je, da je le-ta trčil v bližnji parkirani avtomobil nemške registracije in se zatem prevrnil na streho. Voznica lancie je iz prevrnjenega vozila zlezla sama, na pomoč so ji priskočili gasilci in reševalci službe 118, ki so jo dali na nosila in dali v rešilni avtomobil, vendar kaže, da je utrpela le lažje poškodbe.