Avto v morje, v njem mrtev moški

V morju pred tržaškim nabrežjem nedaleč od pomola Audace je popoldne stekla reševalna akcija, pri kateri so sodelovali obalna straža, luška kapitanija in gasilci. Prisotni so bili reševalci službe 118 in karabinjerji. V morju so našli avtomobil renault clio bele barve, v njem je bilo človeško truplo, ki so ga potegnili na kopno.

Najverjetneje je šlo za samomor, pokojnik je okrog 80 let star moški. Za njim se je v mrzlo morje pognal mlajši moški, da bi ga rešil, slednjega so pozneje zaradi podhlajenosti prepeljali v bolnišnico.