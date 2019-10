Okrog 17. ure je 73-letni voznik na območju Nove ceste za Opčine (blizu Ul. Artemisio) izgubil nadzor nad svojim avtomobilom volkswagen golf, ki se je zaletel v varnostno ograjo stranske ceste. Močno se je udaril v prsni koš in utrpel nekaj odrgnin zaradi zračne blazine, ki pa je preprečila hujše posledice. Na prizorišču so bili služba 118, gasilci in proseški karabinjerji.