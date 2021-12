V zgodnjih popoldanskih urah je nad Sv. Ivanom v Trstu prišlo do prometne nesreče, ko je avtomobil pri križišču med Ul. Damiano Chiesa in Cesto za Bazovico zapeljal v obcestni zidek. Pri tem je med drugim obcestni betonski blok s Ceste za Bazovico zgrmel na spodnjo Ul. Damiano Chiesa. Ob gmotni škodi ni bilo hujših posledic, voznik jo je odnesel brez poškodb. Na kraju so bili lokalni policisti in gasilci.