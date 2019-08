Avtobus na klic za prebivalce manjših vasi

Na Krasu je v marsikateri manjši vasi zanašanje na javni potniški promet enostavno problematično. Med dvema vožnjama ponekod mine celo debela ura in to je – roko na srce – zamudno. Zato podjetje Trieste Trasporti, ki v tržaški pokrajini upravlja javni potniški promet, že dober mesec ponuja storitev, s katero bi radi zapolnili vrzeli v trenutni ponudbi.

Gre za avtobus na klic: SmartBus lahko prepoznate po turkizno modri barvi, v katero je odeto vozilo, ki se vsak dan med 8.30 in 21.30 vozi po Krasu, na dve uri (ob 9. uri, ob 11. uri itd.) pa se vrača na Opčine, pred železniško postajo. Storitev je povsem brezplačna, poudarjajo pri Trieste Trasporti, in tako bo tudi ostalo do 15. septembra, kasneje pa bo menda za vožnjo na klic treba odšteti 2 evra, torej borih 70 centov več od navadne vozovnice.

Potniki lahko vožnjo rezervirajo s klicem na telefonsko številko 040 9720003, klicni center je odprt vsak dan med 8.30 in 21. uro in posluje v slovenščini, italijanščini in angleščini. Druga možnost za rezervacijo pa je obisk namenskega spletnega portala. Ob navedbi vstopne in izstopne postaje mora potnik navesti še izbran časovni termin. Mesto na avtobusu na klic SmartBus je mogoče rezervirati najmanj dve uri pred odhodom. SmartBus se pelje po vzhodnem in zahodnem Krasu in krije območje med Naseljem sv. Mavra, Opčinami, Fernetiči, Katinaro, Drago in Peskom. Storitev je posebno priročna za prebivalce manjših vasic, kot so na primer Trnovca, Slivno in druga naselja, ki jih javni potniški promet nekoliko zanemarja.