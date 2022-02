Avtobus na vodik Caetano

Flota prevoznega podjetja Trieste Trasporti ima novega gosta, ki nosi ime Caetano H2.City Gold. Izdelali so ga na Portugalskem in je sad sodelovanja med znano tovarno avtomobilov Toyota, družbe Mitsui & Co. in družbe Snam. Belo-modri avtobus na vodik so včeraj dopoldne prvič v Italiji predstavili na parkirišču San Marco, med skladišči tržaškega podjetja mestnega prevoza. Slednje se sicer pripravlja na uvedbo električnih vozil, zazrto v prihodnost pa je predstavilo model vozila na vodik, da bi v skladu z navodili Načrta za okrevanje in odpornost in občinskim načrtom za trajnostno mobilnost načela pot v smeri ničelnih izpustov.

»V Trstu se ponašamo z odlično mrežo mestnega prevoza in dobrim sodelovanjem med institucijami. Dežela Furlanija - Julijska krajina pripravlja desetletni načrt, po zaslugi katerega bodo v prihodnjih letih polovico naše flote sestavljali brezogljični avtobusi,« je dejal Agnello Semplice, izvršni direktor prevozne družbe Tpl FVG. Prehod v obdobje, ko bo ogljikov dioksid le bled spomin, je za Deželo Furlanijo - Julijsko krajino pomemben cilj. »Do leta 2026 bo na deželnem ozemlju peljalo približno 330 novih vozil, od katerih 45 odstotkov na električni ali drugi okolju prijazni pogon, kar bo pomenilo 5400 ton CO2 manj na leto,« je dejal Angelo Costa, izvršni direktor prevoznega podjetja Arriva Italia.