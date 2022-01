Avtobus podrl pešca

V popoldanskih urah, okoli 16. ure, pa je na območju med Bani in openskim kampom Obelisco padel kolesar in se močno udaril v glavo. Ravnotežje naj bi izgubil zaradi vodnega odtoka, navaja gorska reševalna služba, pri padcu pa ga je odbilo nekaj metrov stran. 52-letni moški je bil vseskozi pri zavesti, sam je poklical reševalce. Ker pa ni imel čelade, se je močno udaril v glavo, prišlo je do krvavitev. Na kraju so bili tržaški gorski reševalci, gasilci in zdravstveno osebje, ki ga je odpeljalo v bolnišnico.