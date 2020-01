Avtobusna povezava s starim pristaniščem

Borzni trg in staro pristanišče sta po novem povezana z avtobusno linijo 81. Iz centra mesta bo avtobus vozil vsakih 40 minut, in sicer med 10.25 in 17.05. V obratni smeri pa bo prvi avtobus proti mestu startal ob 10.45. Novost so danes zjutraj predstavili kar trije tržaški občinski odborniki in predstavniki podjetja Trieste Trasporti. Javni upravitelji so poudarili, da so želeli s to avtobusno povezavo omogočiti Tržačanom, da pobliže spoznajo urbanizacijo in infrastrukturna dela, ki trenutno potekajo v starem pristanišču. Prve tri mesece bo avtobusna linija imela eksperimentalni značaj, financirali so jo z denarjem, ki se je v občinsko blagajno stekel s turistično takso.

