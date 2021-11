Popoldne so ponovno odprli avtocestni odsek med Sesljanom in Devinom v smeri proti Tržiču, kjer je danes okrog 12. ure prišlo do prometne nesreče. Prišlo je do trčenja med tremi tovornimi vozili, kar je ustvarilo zastoj do Proseka, nato vse do Fernetičev. Na kraj nesreče so se pripeljali prometna policija in gasilci in začasno zaprli avtocestni odsek, ki je zdaj spet prevozen.