Avtocestni priključek pri Proseku ponovno odprli

Avtocestni priključek pri Proseku, kjer se je davi v smeri proti Trstu pripetila prometna nesreča z razlitjem več tisoč litrov dizelskega goriva, so malo po 17.30 ponovno odprli. Promet poteka kakih 200 metrov le po prehitevalnem pasu, kajti čiščenje cestišča še ni zaključeno.

Kot smo poročali, sta davi malo pred 9. uro trčila tovornjak in tovornjak cisterna slovenskih registrskih tablic. Slednji, ki je prevažal dizelsko gorivo, se je prevrnil na bok, dizelsko gorivo pa je začelo odtekati na cestišče in v bližnje grmičevje. Gasilci so gorivo pretočili v drugi tovornjak cisterno, poškodovani tovornjak pa so dvignili z žerjavom. Na mestu so bili tudi prometna policija, finančna straža ter osebje družbe ANAS.

Promet je trenutno še upočasnjen, stanje pa se izboljšuje.