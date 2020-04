Avtokleparstvo še gre, pivo pa ne

Novi koronavirus poleg zdravju povzroča in še bo povzročal hudo škodo gospodarstvu, še zlasti majhnim podjetjem in obrtnikom. Med temi so nekateri, ki na osnovi zadnje uredbe premierja Giuseppeja Conteja načelno lahko delajo, a jim to uspeva le s težavo. Drugi že dalj časa mirujejo in vprašanje je, kdaj, kako in ali bo sploh ponovno stekla njihova dejavnost.

Med podjetji, ki sodijo med t. i. strateške dejavnosti, je tudi avtokleparstvo Colja v zgoniški obrtni coni, vendar je delo trenutno omejeno. Podjetje so odprli leta 1980 in je torej aktivno že 40 let, a zdaj doživlja težko obdobje. Kot je povedal lastnik Gregor Colja, delujejo trenutno v okrnjeni postavi in zaposleni so v bistvu doma. Dela ne manjka, je poudaril Colja, ki pa je v isti sapi potožil, da so glavni problem dobavitelji. Podjetje ima namreč težave na primer z dobavo barvil in nadomestnih delov za avtomobile ter druga vozila, kajti podjetja, ki so za to pristojna, prisilno mirujejo. V tem poslu pa so to nujni deli, brez katerih ni mogoče nadaljevati.

Sicer kaže, da naj bi se položaj izboljšal po velikonočnih praznikih, je ocenil Colja in izrazil upanje, da se bo kmalu denimo sprostila dobava nadomestnih delov in barv za specifične modele vozil.

V Obrtni coni Zgonik že več let deluje pivovarna Cittavecchia, ki je v še hujšem položaju. Tovarno so ustanovili leta 1999, v obrtni coni posluje od leta 2008. Pivovarna je zdaj dejansko zaprta in upravitelji upajo, da se bo stanje počasi normaliziralo, čeprav se zavedajo, da se to ne bo zgodilo kar čez noč.