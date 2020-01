Avtomobil iskala na drugem koncu mesta

Vsakemu se je že zgodilo, da se je nekam pripeljal, parkiral avtomobil in se oddaljil, ne da bi si zapisal imena ulice, kjer je parkiral ... Podobno se je prejšnji teden pripetilo starejši avstrijski turistki iz Gradca: prišla je v Trst, parkirala in se peš odpravila v središče. Ko je hotela domov, pa se ni in ni mogla spomniti, kje je parkirala avtomobil. Tavala je po mestu, ko jo je zagledala policijska patrulja. Ženska, ki je govorila samo po nemško, se je policistu zasmilila in s pomočjo kolege-prevajalca je razumel, v čem je težava.

Informacije so bile sila skope – model avtomobila, registrska tablica, enosmerna ulica v reber (kar ni ravno redkost v Trstu). Več patrulj se je lotilo iskanja izgubljenega vozila; ko je policist po treh urah iskanja skorajda vrgel puško v koruzo, ga je pogled na obupano žensko spodbudil, naj še vztraja. In – uspelo mu je – avtomobil je našel v Ul. Ruggero Manna, precej bolj daleč od Trga Perugino, kjer je ženska prvotno iskala avtomobil.