V Ul. Fabio Severo se je danes ob 5. zjutraj iz še nepojasnjenih vzrokov avtomobil prevrnil in obtičal na strehi. Voznico, 28-letno študentko, ki se je sama uspela izvleči iz razbitin, so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice.