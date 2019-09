Avtomobil najprej trčil v zidek, nato v skuter

Danes okrog 9. ure se je v Ul. Sai v parku bivše umobolnice pri Sv. Ivanu pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena avtomobil in skuter. Avtomobil hyundai, ki ga je v smeri proti Sv. Ivanu vozil 83-letni moški, v katerem je bila še sopotnica, je najprej trčil v obcestni zidek, nato v skuter, ki je vozil v obratni smeri. Skuterist je padel in je bil lažje poškodovan, eno osebo pa so prepeljali v bolnišnico, kjer je bila sprejeta z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili reševalci službe 118 in lokalni policisti. Zaradi izlitja olja na cestišče in njegovega odstranjevanja so lokalni policisti nekaj ur zaprli Ul. Sai za promet.