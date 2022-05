Malo pred 14. uro je v križišču med Ul. Pauliana in Miramarskim drevoredom električni avtomobil dacia spring, za volanom katerega je sedela ženska okrog 60 let, podrl kolo. Reševalci službe 118 so eno osebo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so redarji, ki preiskujejo vzroke nesreče, h kateri je morda pripomoglo neupoštevanje rdeče luči na semaforju enega od dveh vpletenih.