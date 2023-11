Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Ulici Castagneto, kjer je avtomobil podrl žensko, staro okrog 60 let. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, ji je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.