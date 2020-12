Sinoči (nedelja) okrog 19.30 se je v Ul. Raffaello Sanzio pri Sv. Ivanu avtomobil prevrnil na bok. Vozniku, ki se je uspel sam izvleči iz avtomobila, so reševalci službe 118 na mestu nudili potrebno oskrbo. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.