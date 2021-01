Avtomobil v drog avtobusnega postajališča, štirje poškodovani

V Ul. Forlanini blizu šole Iqbal Masih je okrog 13.30 avtomobil hyundai i30, ki ga je vozil 70-letni G.R., zapeljal s ceste naravnost v drog avtobusnega postajališča, pri čemer so bile poškodovane tri osebe, med njimi tudi mladoletniki, ki so čakali na avtobus in je nanje padla tabla. Poškodovana je bila tudi potnica v avtomobilu. Na kraj so prihitela tri reševalna vozila in zdravniško vozilo, ki so poškodovane prepeljali v bolnišnico, lokalni policisti in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice. Dva ponesrečena sta bila sprejeta v katinarsko bolnišnico z rumeno triažno kodo, eden z zeleno in eden v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo z zeleno triažno kodo. Lokalni policisti preiskujejo vzroke nesreče.