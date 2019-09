Danes okrog 18. ure se je pri Mavhinjah zgodila prometna nesreča, v katero je bil vpleten črn avtomobil znamke bmw, ki je iz še nepojasnjenih razlogov končal svojo pot v grmičevju ob cesti. Na kraju nesreče so posredovali karabinjerji iz Nabrežine, rešilec in gasilci. Nekateri potniki so bili lažje poškodovani. Odpeljali so jih v bolnišnico na Katinaro, mladoletne pa v tržaško otroško bolnišnico Burlo Garofolo.