Sinoči (v torek) so morali tržaški gasilci nekaj pred 20.30 posredovati na Furlanski cesti. Na nekem tamkajšnjem parkirišču je namreč iz nepojasnjenih razlogov začel goreti avtomobil znamke Volkswagen Tiguan temne barve. Gasilci so kmalu pogasili plamene, k sreči pa se ni nobena oseba poškodovala, tako da ukrepanje reševalcev ni bilo potrebno. Je pa požar seveda povzročil gmotno škodo in precejšen preplah, prišlo je tudi do manjših zastojev na Furlanski cesti.