Avtomobil zbil pešca v Ul. Udine

Ob 17.45 je na Ul. Udine pri križišču z Ul. Ariosto smart srebrne barve zbil moškega. Do nesreče je prišlo na prehodu za pešče, ki je ob omenjenem križišču: avtomobil je vozil v smeri proti Rojanu, pešec pa je cesto prečkal v smeri proti Miramarskem drevoredu. Ko ga je avto zbil, je moški z glavo udaril v vetrobransko steklo in naposled obležal sredi cestišča.

Prihitel je rešilec, zdravstveno osebje je na kraju oskrbelo pešca. Utrpel je hude poškodbe glave, zaradi česar so ga odpeljali v bolnišnico. Posredovali so lokalni policisti, ki so ugotavljali potek nesreče in usmerjali promet.