Azbestni bolniki v večji nevarnosti

Moški, starejši od 70 let, podvrženi dihalnim težavam. Tri glavne značilnosti azbestnih bolnikov sovpadajo z rizičnimi dejavniki bolezni covid-19. Nov koronavirus bi lahko torej bil pri teh pacientih še bolj usoden kot pri ostalih. »Prisotnost azbesta v pljučih močno otežkoča dihanje. V najhujših primerih covid-19 napade ravno ta organ. Kdor že trpi za posledicami te škodljive snovi, je torej seveda v večji nevarnosti, da se okuži – z vsemi posledicami vred. Čeprav še ni poglobljenih ciljnih raziskav o tem, je žal očitno. To potrjujejo tudi zdravniki in strokovnjaki,« razlaga Renato Milazzi, sekretar združenja EARA.

