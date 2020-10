Babčevo podstrešje – pisana stran zgodovine

Podstrešja so očem mnogih polna stare in neuporabne šare, ki pa zna radovednim ušesom, ki ji želijo prisluhniti, pripovedovati življenjske zgodbe in dogodivščine, ki sodijo že v zgodovino in bi šle drugače v pozabo. Zelo zgovorno je bilo »šare bogato« podstrešje nabrežinske ribiške družine Caharija, Babčevih, kot jim še danes pravijo po domače, ki današnjemu človeku ponuja odsev prostora in časa ter plete zgodbo slovenskih družin, ki so si v preteklih stoletjih utirale pot na kraški zemlji, med oljkami, vinogradi in morjem ob strmi kraški obali.

Babčevo podstrešje se je od 1. oktobra preselilo v prostore Skladišča 26 v starem pristanišču, kjer na stežaj odpira svoja vrata obiskovalcem in jim ponuja zanimivo in kakovostno zasnovano razstavo Morje – naše življenje, ki jo je postavil Slovenski etnografski muzej iz Ljubljane v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev. Babčevo dediščino je namreč lastnik Bogdan Petelin pred nekaj leti podaril slovenski državni narodnopisni instituciji: ta jo je na ogled prvič postavila leta 2018 in ob tej priložnosti se je pri ZSKD porodila ideja o začasnem povratku v domači kraj.