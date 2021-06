Barcolana 2021: Vzvratno štetje se je začelo

Barcolana, 53. po vrsti, je tudi letos pripravljena na posadke z vseh koncev sveta. Po lanski odpovedi sicer najštevilčnejše regate na svetu zaradi močne burje in neviht, so organizatorji tokrat predvideli rezervni termin. Osrednja regata bo na programu po tradiciji drugo oktobrsko nedeljo, se pravi, 10. oktobra, v primeru slabega vremena pa se bodo za jesenski pokal jadralci pomerili dan kasneje, v ponedeljek, 11. oktobra. Novost Barcolane številka 53 pa bo tudi polo majica v omejeni izdaji, ki jo bodo izročili samo tistim 1424 krmarjem, ki so se lani kljub izrednim razmeram zaradi pandemije vpisali na regato.

Vse te novosti in program prireditve je predsednik Barcolane Mitja Gialauz predstavil na prvi uradni predstavitvi dogodka, ki bo letos potekal pod geslom Nove smeri in ob plakatu izraelskega oblikovalca Rona Arada. V družbi predstavnikov lokalnih oblasti in glavnih pokroviteljev je Gialuz spomnil, da se po lanski omejitvi števila posadk letos vrača tradicionalna formula, po kateri se lahko na regato prijavijo vsi, ki imajo jadrnice daljše od petih metrov. »Veliko smo se naučili od lanske izvedbe Barcolane, ko smo desetdnevno dogajanje organizirali kljub pandemiji, osrednjo regato pa prvič v zgodovini odpovedali. Kloniti smo morali pred močjo narave. A kljub temu smo z jadralci in našimi zvestimi spremljevalci spletli še tesnejše vezi. Pripravljeni smo na nove izzive in na inovacijo. Že lani smo uspešno vpeljali sistem prijavljanja preko spleta, letos bomo nadaljevali v tej smeri. A za razliko od lanskega leta bodo prijavljeni jadralci darilne pakete letos prevzeli na sedežu kluba SVBG, kjer bo mogoče tudi nazdraviti,« je vrnitev v normalnost opisal Gialuz, ki je napovedal tudi dogajanje na kopnem. Ljudje se bodo lahko družili na nabrežju, Velikem trgu in v Starem pristanišču.